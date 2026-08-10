Автомобиль удалось поднять из Невы с помощью автокрана

В Петербурге из Невы спасатели подняли затонувший автомобиль Автомобиль удалось поднять из Невы с помощью автокрана

Москва10 авг Вести.тром, 10 августа, с Румянцевского спуска на Университетской набережной Санкт-Петербурга в воду съехал легковой автомобиль. Два человека, находившиеся внутри машины, смогли самостоятельно выбраться на берег, сообщает городское МЧС.

Прибывшие к месту происшествия водолазы Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга обнаружили автомобиль в семи метрах от берега на глубине порядка четырех метров говорится в сообщении

Легковой автомобиль был поднят с помощью автокрана ПСС. Для этого на безопасное расстояние отвели пришвартованные у набережной суда.