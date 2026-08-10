Москва10 авгВести.тром, 10 августа, с Румянцевского спуска на Университетской набережной Санкт-Петербурга в воду съехал легковой автомобиль. Два человека, находившиеся внутри машины, смогли самостоятельно выбраться на берег, сообщает городское МЧС.
Прибывшие к месту происшествия водолазы Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга обнаружили автомобиль в семи метрах от берега на глубине порядка четырех метровговорится в сообщении
Легковой автомобиль был поднят с помощью автокрана ПСС. Для этого на безопасное расстояние отвели пришвартованные у набережной суда.