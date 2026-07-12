В Санкт-Петербурге легковой автомобиль съехал в Неву и утонул

На Университетской набережной в Петербурге легковушка упала в Неву В Санкт-Петербурге легковой автомобиль съехал в Неву и утонул

Москва12 июл Вести.В Санкт-Петербурге спасатели извлекли из Невы легковой автомобиль, который накануне съехал в воду на Университетской набережной. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел напротив дома №17 поздним вечером 11 июля. По данным ведомства, очевидцы помогли женщине-водителю выбраться на берег. От госпитализации она отказалась.

Накануне поздним вечером напротив дома 17 по Университетской набережной легковушка съехала в воду со спуска с набережной… Авто извлекли на берег говорится в публикации МЧС

Автомобиль подняли сотрудники Поисково-спасательной службы с использованием автокрана.