Москва12 июлВести.В Санкт-Петербурге спасатели извлекли из Невы легковой автомобиль, который накануне съехал в воду на Университетской набережной. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел напротив дома №17 поздним вечером 11 июля. По данным ведомства, очевидцы помогли женщине-водителю выбраться на берег. От госпитализации она отказалась.
Накануне поздним вечером напротив дома 17 по Университетской набережной легковушка съехала в воду со спуска с набережной… Авто извлекли на берегговорится в публикации МЧС
Автомобиль подняли сотрудники Поисково-спасательной службы с использованием автокрана.