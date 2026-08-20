Момент аварии на Невском проспекте в Петербурге попал на видео Петербургская полиция опубликовала видео ДТП на перекрестке Невского и Фонтанки

Москва20 авг Вести.Дорожная авария на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки у дворца Белосельских-Белозерских в Северной столице, в которой пострадали 6 человек, попала на видео. Его публикует ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в мессенджере MAX.

На кадрах видно, как белая Audi влетает в бампер черного Hyindai, отчего первую иномарку отбрасывает на угол, где стоит толпа людей, а вторую разворачивает на полосе.

После аварии в районе Аничкова моста образовалась внушительная пробка.

По предварительным данным, пострадали шестеро человек: пятеро пешеходов и водитель Hyindai. В числе получивших травмы – трое подростков в возрасте 17 и 15 лет. Двух девочек отвезли в детскую больницу имени Раухфуса. У одной – рваная рана колена, у другой – перелом малой берцовой кости. Состояние обеих оценивается как удовлетворительное.

По факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.