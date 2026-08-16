Под Псковом при столкновении трех автомобилей пострадали шесть человек

На псковской трассе столкнулись 3 автомашины, шесть человек пострадали Под Псковом при столкновении трех автомобилей пострадали шесть человек

Москва16 авг Вести.Массовое ДТП произошло 16 августа на трассе в Псковской области. Подробности в MAX сообщает УМВД РФ по региону.

По предварительным данным, на 246 км а/д "Санкт-Петербург - Невель" Струго-Красненского муниципального округа водитель за рулем "Лада Веста" выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Затем произошло столкновение с Audi, двигавшейся во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе малолетний ребенок говорится в сообщении

Работу следственно-оперативной группы и сотрудников ГИБДД лично координирует на месте врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД РФ по региону полковник полиции Андрей Кабишев.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.