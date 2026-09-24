Восемь автомобилей стали участниками массового ДТП в Санкт-Петербурге

В Петербурге столкнулись восемь автомобилей, среди которых грузовик Восемь автомобилей стали участниками массового ДТП в Санкт-Петербурге

Москва24 сен Вести.В Санкт-Петербурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобили столкнулись на Софийской улице Пушкинского района.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что участниками ДТП оказались восемь автомобилей, в том числе грузовик говорится в публикации

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.