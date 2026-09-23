В Петербурге Maybach протаранил 4 стоявших в пробке авто из-за отказа тормозов

В Петербурге Maybach протаранил 4 автомобиля из-за неисправности тормозов В Петербурге Maybach протаранил 4 стоявших в пробке авто из-за отказа тормозов

Москва23 сен Вести.В Санкт-Петербурге Maybach из-за отказа тормозов протаранил четыре автомобиля, стоявших в пробке. Об этом рассказало региональное ГУ МВД России.

Массовое ДТП произошло вечером 23 сентября на КАД при съезде на Мурманское шоссе.

Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что у автомобиля "Майбах" отказали тормоза и иномарка протаранила четыре стоящих в пробке автомобиля, в одном из них пострадал мальчик 2018 г.р., он госпитализирован с травмами легкой степени тяжести говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту автоаварии организована проверка.