Москва23 сенВести.В Санкт-Петербурге Maybach из-за отказа тормозов протаранил четыре автомобиля, стоявших в пробке. Об этом рассказало региональное ГУ МВД России.
Массовое ДТП произошло вечером 23 сентября на КАД при съезде на Мурманское шоссе.
Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что у автомобиля "Майбах" отказали тормоза и иномарка протаранила четыре стоящих в пробке автомобиля, в одном из них пострадал мальчик 2018 г.р., он госпитализирован с травмами легкой степени тяжестиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту автоаварии организована проверка.