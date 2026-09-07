Москва7 сенВести.ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла произошло на МКАД на севере Москвы, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в столичном дептрансе.
На внутренней стороне 76 км МКАД (после развязки с Ленинградским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла. На месте работают оперативные службы городасказано в сообщении
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
Движение в районе аварии затруднено на протяжении 7 километров.