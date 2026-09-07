Несколько автомобилей и мотоцикл столкнулись на МКАД

Массовое ДТП произошло на МКАД на севере Москвы Несколько автомобилей и мотоцикл столкнулись на МКАД

Москва7 сен Вести.ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла произошло на МКАД на севере Москвы, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

На внутренней стороне 76 км МКАД (после развязки с Ленинградским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города сказано в сообщении

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Движение в районе аварии затруднено на протяжении 7 километров.