Москва12 сенВести.На внешней стороне 69-го км МКАД (в районе съезда 69) столкнулись несколько автомобилей, выясняются все обстоятельства ДТП. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.
Столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняютсяговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Движение по внешней стороне МКАД затруднено на 1,1 км и осуществляется по 4 полосам из 5. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании поездки.