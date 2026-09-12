На внешней стороне 69-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей

Массовое ДТП произошло на внешней стороне 69-го км МКАД На внешней стороне 69-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей

Москва12 сен Вести.На внешней стороне 69-го км МКАД (в районе съезда 69) столкнулись несколько автомобилей, выясняются все обстоятельства ДТП. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Движение по внешней стороне МКАД затруднено на 1,1 км и осуществляется по 4 полосам из 5. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании поездки.