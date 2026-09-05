Москва5 сенВести.Четыре человека доставили в больницу после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС города.
Авария произошла в Кировском районе 5 сентября.
Дорожно-транспортное происшествие (случилось – ред.) в Кировском районе. Произошло столкновение автобуса и автомобиля "Камаз"сказано в публикации
В результате аварии пострадали четыре человека, они были доставлены в больницу. К ликвидации последствий ДТП привлекались 8 спасателей МЧС и 2 единицы техники.