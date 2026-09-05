При столкновении автобуса и "Камаза" в Петербурге пострадали 4 человека

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и "Камазом" в Петербурге При столкновении автобуса и "Камаза" в Петербурге пострадали 4 человека

Москва5 сен Вести.Четыре человека доставили в больницу после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС города.

Авария произошла в Кировском районе 5 сентября.

Дорожно-транспортное происшествие (случилось – ред.) в Кировском районе. Произошло столкновение автобуса и автомобиля "Камаз" сказано в публикации

В результате аварии пострадали четыре человека, они были доставлены в больницу. К ликвидации последствий ДТП привлекались 8 спасателей МЧС и 2 единицы техники.