Один житель Петербурга пострадал при наезде автобуса на столб дорожного знака

В Петербурге автобус врезался в столб, один человек пострадал Один житель Петербурга пострадал при наезде автобуса на столб дорожного знака

Москва25 авг Вести.В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Есть пострадавший, сообщает городское МЧС.

Инцидент случился в Калининском районе у дома №109к1 по Светлановскому проспекту.

В результате аварии пострадал один человек написано в канале министерства в национальном мессенджере

Уточняется, что ДТП произошло после того, как водитель общественного транспорта не справился с управлением. Произошло столкновение со столбом дорожного знака.

Последствия аварии устраняли 2 единицы техники и 9 человек личного состава.