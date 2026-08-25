Москва25 авгВести.В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Есть пострадавший, сообщает городское МЧС.
Инцидент случился в Калининском районе у дома №109к1 по Светлановскому проспекту.
В результате аварии пострадал один человекнаписано в канале министерства в национальном мессенджере
Уточняется, что ДТП произошло после того, как водитель общественного транспорта не справился с управлением. Произошло столкновение со столбом дорожного знака.
Последствия аварии устраняли 2 единицы техники и 9 человек личного состава.