Пятеро пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге госпитализированы

В Петербурге госпитализировали пятерых пострадавших в ДТП с автобусом Пятеро пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге госпитализированы

Москва25 авг Вести.Пятеро пострадавших в ДТП с автобусом и грузовым автомобилем в Курортном районе Санкт-Петербурга госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Авария произошла в 17.53 мск на 4-м километре Кольцевой автодороги в Сестрорецке. Предварительно установлено, что 32-летний водитель автобуса "Лиаз" врезался в попутный автомобиль Kia. После этого автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате ДТП пострадало 5 человек: водитель автобуса, водитель грузовика и 3 пассажиров. Все пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести сказано в сообщении

По факту ДТП полиция начала проверку.