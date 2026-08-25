В Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и сбил пешеходов

Уснувший водитель автобуса сбил пешеходов в Петербурге В Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и сбил пешеходов

Москва25 авг Вести.Один человек пострадал в результате наезда автобуса на пешеходов в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 13.48 мск у дома 109 по Светлановскому проспекту.

58-летний водитель, управляя автобусом "Волгобас", потерял управление, предположительно, уснув, и выехал на тротуар с последующим наездом на пешеходов сказано в сообщении

В результате пострадала 75-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту аварии организована проверка.