В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием двух автобусов, есть пострадавшие

Два автобуса столкнулись в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием двух автобусов, есть пострадавшие

Москва27 авг Вести.В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате пострадали люди, их точное количество пока неизвестно. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.

Авария произошла днем 27 августа, в четверг, на перекрестке улицы Софийская и Усть-Ижорского шоссе.

Произошло столкновение двух автобусов. В результате аварии есть пострадавшие, сведения уточняются. К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 7 человек личного состава говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали случившегося устанавливаются.