Москва27 авгВести.В результате столкновения двух автобусов в Санкт-Петербурге травмы получили 12 человек, 10 из них госпитализированы. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.
Авария произошла днем 27 августа, в четверг, на перекрестке улицы Софийская и Усть-Ижорского шоссе. Предварительно, в стоявший автобус №330 въехал пассажирский транспорт № 326.
В результате столкновения пострадали, по предварительной информации, 12 человек. 10 – госпитализированыговорится на странице ведомства во "ВКонтакте"
На месте работают оперативные и экстренные службы.