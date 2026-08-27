При столкновении автобусов в Петербурге пострадали 12 человек

В ДТП с двумя автобусами в Петербурге пострадали 12 человек При столкновении автобусов в Петербурге пострадали 12 человек

Москва27 авг Вести.В результате столкновения двух автобусов в Санкт-Петербурге травмы получили 12 человек, 10 из них госпитализированы. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.

Авария произошла днем 27 августа, в четверг, на перекрестке улицы Софийская и Усть-Ижорского шоссе. Предварительно, в стоявший автобус №330 въехал пассажирский транспорт № 326.

В результате столкновения пострадали, по предварительной информации, 12 человек. 10 – госпитализированы говорится на странице ведомства во "ВКонтакте"

На месте работают оперативные и экстренные службы.