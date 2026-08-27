Москва27 авгВести.Один из трех несовершеннолетних, пострадавших в результате столкновения двух автобусов на Софийской улице в Санкт-Петербурге госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Авария произошла днем 27 августа на пересечении Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе. Предварительно установлено, что водитель автобуса "Маз" совершил наезд на автобус "Волгобас", остановившийся из-за технической неисправности.
В ДТП пострадали 12 человек, включая самого водителя "Маз", также среди пострадавших трое несовершеннолетних детей, один из которых в тяжелом состоянии доставлен в медучреждениесказано в сообщении
По факту аварии полиция проводит проверку.