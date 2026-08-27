МВД: пострадавший в ДТП с автобусами в Петербурге ребенок в тяжелом состоянии

Пострадавший в ДТП с автобусами ребенок находится в тяжелом состоянии МВД: пострадавший в ДТП с автобусами в Петербурге ребенок в тяжелом состоянии

Москва27 авг Вести.Один из трех несовершеннолетних, пострадавших в результате столкновения двух автобусов на Софийской улице в Санкт-Петербурге госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Авария произошла днем 27 августа на пересечении Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе. Предварительно установлено, что водитель автобуса "Маз" совершил наезд на автобус "Волгобас", остановившийся из-за технической неисправности.

В ДТП пострадали 12 человек, включая самого водителя "Маз", также среди пострадавших трое несовершеннолетних детей, один из которых в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение сказано в сообщении

По факту аварии полиция проводит проверку.