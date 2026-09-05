В Петербурге в ДТП от удара у автомобиля вылетел двигатель

В Петербурге в ДТП на Днепропетровской улице разворотило машину В Петербурге в ДТП от удара у автомобиля вылетел двигатель

Москва5 сен Вести.В Санкт-Петербурге на Днепропетровской улице произошло ДТП – столкнулись грузовой автомобиль и кроссовер. Об этом сообщил Telegram-канал "78. Новости".

Инцидент произошел у дома №8И поздно вечером 4 сентября. Удар оказался настолько сильным, что у одного из автомобилей вылетел двигатель, а передняя часть иномарки получила серьезные повреждения.

На Днепропетровской улице жестко столкнулись грузовик и кроссовер… Удар был такой силы, что у одной из машин вылетел двигатель говорится в публикации

Несмотря на масштаб разрушений, в результате аварии никто не пострадал.

Выясняются все обстоятельства случившегося.