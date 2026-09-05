Москва5 сенВести.В Санкт-Петербурге на Днепропетровской улице произошло ДТП – столкнулись грузовой автомобиль и кроссовер. Об этом сообщил Telegram-канал "78. Новости".
Инцидент произошел у дома №8И поздно вечером 4 сентября. Удар оказался настолько сильным, что у одного из автомобилей вылетел двигатель, а передняя часть иномарки получила серьезные повреждения.
На Днепропетровской улице жестко столкнулись грузовик и кроссовер… Удар был такой силы, что у одной из машин вылетел двигательговорится в публикации
Несмотря на масштаб разрушений, в результате аварии никто не пострадал.
Выясняются все обстоятельства случившегося.