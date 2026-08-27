Очевидцы: у пострадавшей при взрыве авто в Петербурге сильно посечены ноги Очевидцы рассказали о моменте подрыва автомобиля военнослужащего в Петербурге

Москва27 авг Вести.У девушки, пострадавшей в Санкт-Петербурге при взрыве кроссовера военнослужащего, сильно посечены ноги, за ее жизнь борются врачи. Очевидцы рассказали о моменте трагедии корреспонденту ИС "Вести".

По словам людей, звук взрыва был слышан по всему району.

[Увидел, что] машина подорвана … Женщину вытаскивали при мне. Я водителя пошел смотреть … Ну всё, ни пульса нет, ни дыхания. Женщина в шоковом состоянии, ноги сильно посечены сказал мужчина

Отмечается, что неравнодушные люди до прибытия скорой помощи пытались помочь пострадавшей, перетянув раны жгутами.

Утром 27 августа кроссовер Geely взорвался на Ростовской улице после того, как водитель завел двигатель. За рулем находился военнослужащий одной из воинских частей — он погиб на месте, на пассажирском сиденье была его жена — в настоящее время за ее жизнь борются врачи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Как добавил корреспондент ИС "Вести", взрыв произошел около входа в магазин, в результате чего также поврежден козырек и крыша объекта.

Территория вокруг места происшествия оцеплена, следственные мероприятия продолжаются.