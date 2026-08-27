По факту взрыва автомобиля в Петербурге возбуждено уголовное дело После взрыва автомобиля в Петербурге СК возбудил уголовное дело

Москва27 авг Вести.В Петербурге после взрыва автомобиля на Ростовской улице возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту возгорания автомобиля в Пушкинском районе, в результате которого пострадали два человека: один скончался, второй госпитализирован с полученными травмами говорится в сообщении

Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами в данный момент осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что китайский кроссовер Geely взорвался на Ростовской улице в Санкт-Петербурге после того, как водитель завел двигатель.