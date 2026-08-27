Москва27 авгВести.В Петербурге после взрыва автомобиля на Ростовской улице возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.
Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту возгорания автомобиля в Пушкинском районе, в результате которого пострадали два человека: один скончался, второй госпитализирован с полученными травмамиговорится в сообщении
Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами в данный момент осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз.
Ранее сообщалось, что китайский кроссовер Geely взорвался на Ростовской улице в Санкт-Петербурге после того, как водитель завел двигатель.