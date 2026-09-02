Москва2 сенВести.Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, в котором погиб водитель иномарки, сообщается в MAX-канале МВД города.
Установлено, вечером в среду, 2 сентября, на 38 км внутреннего кольца КАД 40-летний водитель иномарки перестраивался из среднего ряда в правый и столкнулся со стоящим большегрузом.
В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествияотмечается в сообщении
По факту аварии полицией проводится проверка.