Водитель иномарки погиб в результате ДТП с большегрузом в Санкт-Петербурге

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Петербурге, где погиб водитель иномарки Водитель иномарки погиб в результате ДТП с большегрузом в Санкт-Петербурге

Москва2 сен Вести.Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, в котором погиб водитель иномарки, сообщается в MAX-канале МВД города.

Установлено, вечером в среду, 2 сентября, на 38 км внутреннего кольца КАД 40-летний водитель иномарки перестраивался из среднего ряда в правый и столкнулся со стоящим большегрузом.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия отмечается в сообщении

По факту аварии полицией проводится проверка.