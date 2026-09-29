Москва29 сенВести.В Оленегорском районе Мурманской области при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек, сообщает региональное управление по ГОЧС в соцсети "ВКонтакте".
Вечером 28 сентября на 1298 километре автодороги Санкт-Петербург – Мурманск произошло лобовое столкновение Mitsubishi Galant и "Газели".
Затем участниками ДТП стали еще два автомобиля – Exeed Cross 7 и Chery Tiggo, которые двигались в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали пять человек, госпитализированыговорится в публикации
Причины аварии устанавливает региональная Госавтоинспекция.