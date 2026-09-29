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Пять человек пострадали в ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области

В столкновении четырех машин в Мурманской области пострадали пять человек Пять человек пострадали в ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области

Москва29 сен Вести.В Оленегорском районе Мурманской области при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек, сообщает региональное управление по ГОЧС в соцсети "ВКонтакте".

Вечером 28 сентября на 1298 километре автодороги Санкт-Петербург – Мурманск произошло лобовое столкновение Mitsubishi Galant и "Газели".

Затем участниками ДТП стали еще два автомобиля – Exeed Cross 7 и Chery Tiggo, которые двигались в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали пять человек, госпитализированы говорится в публикации

Причины аварии устанавливает региональная Госавтоинспекция.