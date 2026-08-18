Москва18 авгВести.В Самарской области столкнулись два автомобиля "Газель", 7 человек госпитализированы с различными травмами, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.
ДТП произошло вечером 18 августа на трассе М-5 между селом Зеленовка и поселком Прибрежный.
Одна "Газель" перевозила товары маркетплейса, другая – рабочих строительной бригады.
В результате столкновения оба водителя и 5 пассажиров доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь. Погибших нетговорится в публикации
По этому факту начата процессуальная проверка, ее ход контролирует прокуратура Ставропольского района Самарской области.