В ДТП с "Газелями" в Самарской области травмы получили 7 человек

В Самарской области столкнулись две "Газели", пострадали 7 человек В ДТП с "Газелями" в Самарской области травмы получили 7 человек

Москва18 авг Вести.В Самарской области столкнулись два автомобиля "Газель", 7 человек госпитализированы с различными травмами, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.

ДТП произошло вечером 18 августа на трассе М-5 между селом Зеленовка и поселком Прибрежный.

Одна "Газель" перевозила товары маркетплейса, другая – рабочих строительной бригады.

В результате столкновения оба водителя и 5 пассажиров доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь. Погибших нет говорится в публикации

По этому факту начата процессуальная проверка, ее ход контролирует прокуратура Ставропольского района Самарской области.