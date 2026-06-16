Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с 11 пострадавшими

В Саратове проверяют обстоятельства ДТП, в котором пострадали 11 человек Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с 11 пострадавшими

Москва16 июн Вести.Прокуратура Саратовской области проводит проверку обстоятельств ДТП в Гагаринском районе Саратова, где столкнулись "Газель" и автомобиль "Лада Калина", сообщает пресс-служба ведомства.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Гагаринского административного района города Саратова контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором пострадали люди говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в ДТП в поселке Соколовый пострадали 11 человек. Они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.