В ДТП с участием 17-летнего водителя в Саратовской области пострадали 6 человек

Подросток устроил ДТП с шестью пострадавшими в Саратовской области В ДТП с участием 17-летнего водителя в Саратовской области пострадали 6 человек

Москва27 апр Вести.Шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Краснокутском районе Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел около 22 часов накануне, 26 апреля неподалеку от села Пшеничное.

17-летний водитель, находясь за рулем автомашины ВАЗ 21074, в пути следования не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

В результате инцидента пострадали шесть человек: водитель легкового автомобиля и пять его пассажиров. Всех травмированных доставили в больницу.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.