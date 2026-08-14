Пять человек пострадали в ДТП четырех автомобилей в Калининградской области

В Калининградской области столкнулись четыре автомобиля, пострадали пятеро Пять человек пострадали в ДТП четырех автомобилей в Калининградской области

Москва14 авг Вести.На автодороге Приморское полукольцо в Калининградской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, сообщает ГАИ по региону.

Инцидент произошел на 15-м километре трассы в Гурьевском районе.

Предварительно, пострадали 5 человек, в том числе трое несовершеннолетних написано в канале калининградской автоинспекции

Все пострадавшие были направлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, они устанавливают все обстоятельства случившегося.