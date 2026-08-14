Москва14 авгВести.На автодороге Приморское полукольцо в Калининградской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, сообщает ГАИ по региону.
Инцидент произошел на 15-м километре трассы в Гурьевском районе.
Предварительно, пострадали 5 человек, в том числе трое несовершеннолетнихнаписано в канале калининградской автоинспекции
Все пострадавшие были направлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, они устанавливают все обстоятельства случившегося.