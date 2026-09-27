Два автомобиля столкнулись в Псковской области, четверо пострадавших

Четыре человека пострадали в ДТП в Псковской области Два автомобиля столкнулись в Псковской области, четверо пострадавших

Москва27 сен Вести.Четыре человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Великих Луках, сообщили в УМВД по Псковской области.

ДТП произошло около 20.00 мск на улице Малышева. По данным ведомства, 22-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan.

В результате ДТП пострадали водители и два пассажира ВАЗ, мужчины 2008 и 2007 г.р. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего выясняются.