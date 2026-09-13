Москва13 сенВести.В результате ДТП на Московской кольцевой автодороге (МКАД) с участием четырех автомобилей пострадал один человек. Такие предварительные данные передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
По предварительной информации, в районе 34-го км МКАД произошло столкновение четырех автомашин. В результате ДТП пострадал минимум один человекговорится в публикации
Ранее сообщалось, что авария произошла в районе 33 км МКАД. Согласно пока неподтвержденным данным, которые опубликовал канал SHOT, ДТП произошло с участием не менее шести автомобилей, пострадали женщина и ребенок. Движение транспорта в районе аварии ограничено.