ТАСС: предварительно один человек пострадал в столкновении 4 машин на МКАД

ТАСС: четыре машины столкнулись на МКАД, предварительно пострадал один человек ТАСС: предварительно один человек пострадал в столкновении 4 машин на МКАД

Москва13 сен Вести.В результате ДТП на Московской кольцевой автодороге (МКАД) с участием четырех автомобилей пострадал один человек. Такие предварительные данные передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По предварительной информации, в районе 34-го км МКАД произошло столкновение четырех автомашин. В результате ДТП пострадал минимум один человек говорится в публикации

Ранее сообщалось, что авария произошла в районе 33 км МКАД. Согласно пока неподтвержденным данным, которые опубликовал канал SHOT, ДТП произошло с участием не менее шести автомобилей, пострадали женщина и ребенок. Движение транспорта в районе аварии ограничено.