Москва14 сенВести.В массовом дорожно-транспортном происшествии с участием семи автомобилей на Московском кольцевой автодороге, согласно предварительным данным, пострадали три человека, включая ребенка. Об этом сообщил источник "Известий".
Один из автомобилей загрузили на эвакуаторуточняется в публикации
Ранее сообщалось, что вечером 13 сентября на внешней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе произошло массовое ДТП. Предварительно появлялась информация об одном или двух пострадавших, среди которых ребенок. С места аварии на санитарном вертолете была эвакуирована девушка.