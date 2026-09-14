"Известия": трое, включая ребенка, пострадали в массовом ДТП на МКАД

"Известия": в массовом ДТП на МКАД пострадали трое, включая ребенка "Известия": трое, включая ребенка, пострадали в массовом ДТП на МКАД

Москва14 сен Вести.В массовом дорожно-транспортном происшествии с участием семи автомобилей на Московском кольцевой автодороге, согласно предварительным данным, пострадали три человека, включая ребенка. Об этом сообщил источник "Известий".

Один из автомобилей загрузили на эвакуатор уточняется в публикации

Ранее сообщалось, что вечером 13 сентября на внешней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе произошло массовое ДТП. Предварительно появлялась информация об одном или двух пострадавших, среди которых ребенок. С места аварии на санитарном вертолете была эвакуирована девушка.