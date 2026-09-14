Москва14 сенВести.На Московской кольцевой автодороге (МКАД) восстановлено движение транспорта после крупного ДТП с участием нескольких машин. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Движение на внешней стороне 33 км МКАД (в районе Варшавского шоссе) восстановленоговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее сообщалось, что вечером 13 сентября на МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Согласно предварительным данным из разных источников, в аварии пострадали один или двое человек, в том числе ребенок.