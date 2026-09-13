На МКАД в районе Варшавского шоссе произошло ДТП нескольких автомобилей

На 33 километре МКАД столкнулись несколько автомобилей, движение ограничено На МКАД в районе Варшавского шоссе произошло ДТП нескольких автомобилей

Москва13 сен Вести.На МКАД в районе Варшавского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Департамент транспорта города Москвы.

На внешней стороне 33 км МКАД в районе Варшавского шоссе столкнулись несколько автомобилей говорится в публикации ведомства

На месте происшествия работают оперативные службы столицы. Также ведется установление обстоятельств случившейся аварии и выяснение сведений о пострадавших.

В связи с ДТП ограничено движение по внешней стороне МКАД. Оно будет осуществляться только по двум полосам из шести.