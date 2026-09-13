Москва13 сенВести.На МКАД в районе Варшавского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Департамент транспорта города Москвы.
На внешней стороне 33 км МКАД в районе Варшавского шоссе столкнулись несколько автомобилейговорится в публикации ведомства
На месте происшествия работают оперативные службы столицы. Также ведется установление обстоятельств случившейся аварии и выяснение сведений о пострадавших.
В связи с ДТП ограничено движение по внешней стороне МКАД. Оно будет осуществляться только по двум полосам из шести.