На внутренней стороне 103-го км МКАД затруднено движение транспорта из-за ДТП

ДТП произошло на внутренней стороне 103-го км МКАД На внутренней стороне 103-го км МКАД затруднено движение транспорта из-за ДТП

Москва5 сен Вести.На внутренней стороне 103-го км МКАД (в районе съезда 103) затруднено движение транспорта из-за ДТП. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что движение автотранспорта в районе аварии затруднено на 2,5 км. Водителям рекомендовали учитывать введенные ограничения при планировании поездок.