Москва5 сенВести.На внутренней стороне 103-го км МКАД (в районе съезда 103) затруднено движение транспорта из-за ДТП. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняютсяговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что движение автотранспорта в районе аварии затруднено на 2,5 км. Водителям рекомендовали учитывать введенные ограничения при планировании поездок.