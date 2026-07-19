Пробка на 3 км образовалась из-за ДТП на внутренней стороне МКАД Из-за ДТП затруднено движение по внутренней стороне 90-го км МКАД

Москва19 июл Вести.Движение по внутренней стороне 90-го километра МКАД затруднено из-за ДТП, сообщает московский департамент транспорта.

Отмечается, что автомобили могут проехать только по двум полосам из семи, затор растянулся на 3 километра.

На внутренней стороне 90 км МКАД (в районе съезда 91) произошло ДТП… Движение осуществляется по двум полосам из семи и затруднено на 3 км. Учитывайте ограничения при планировании поездки говорится в сообщении учреждения в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители. Информации о пострадавших нет.