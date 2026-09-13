SHOT: женщина и ребенок пострадали в ДТП на 33 км МКАД

SHOT: в ДТП на 33 км МКАД пострадали женщина и ребенок SHOT: женщина и ребенок пострадали в ДТП на 33 км МКАД

Москва13 сен Вести.В результате дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автодороге (МКАД) пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает канал SHOT.

Столкнулись минимум шесть автомобилей на внешней стороне 33-го километра МКАД. Спасателям пришлось вытаскивать человека из-под машины. В данный момент известно как минимум о двух пострадавших: девушке оторвало ногу во время страшной аварии, ее в тяжелом состоянии на вертолете везут в НИИ имени Склифосовского, также пострадала 6-летняя девочка утверждается в публикации

Согласно данным канала, у одного из автомобилей пробило бензобак, и топливо вылилось на дорогу. Пробка на месте ДТП сейчас составляет около шести км.

Официального подтверждения о последствиях аварии и пострадавших пока не поступало. Ранее столичный Департамент транспорта сообщил, что на внешней стороне 33 км МКАД в районе Варшавского шоссе столкнулись несколько автомобилей. Движение осуществляется только по двум полосам из шести.