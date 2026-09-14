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Пострадавшую в массовом ДТП на МКАД девушку эвакуировали вертолетом Вертолет эвакуировал пострадавшую девушку после массового ДТП на МКАД

Москва14 сен Вести.Дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал девушку, пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии на 34-м км МКАД. Об этом сообщил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Поздно вечером 13 сентября поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 34 км МКАД. Столкнулись несколько автомобилей. На место происшествия прибыли экстренные службы города, в том числе дежурный санитарный вертолёт Московского авиационного центра. С места аварии вертолетом эвакуировали пострадавшую девушку говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX

Как уточняется, на борту вертолета пострадавшую девушку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы.

Как сообщалось ранее, вечером 13 сентября на внешней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе произошло ДТП с участием предположительно до восьми автомобилей. Согласно предварительным данным из разных источников, в аварии пострадали один или двое человек, в том числе ребенок.