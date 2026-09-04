На МКАД столкнулись несколько машин, одна перевернулась

На МКАД произошло массовое ДТП, один автомобиль перевернулся На МКАД столкнулись несколько машин, одна перевернулась

Москва4 сен Вести.На Московской кольцевой автомобильной дороге произошло ДТП с участием нескольких машин, одна из которых опрокинулась. Об этом сообщил канал "Дептранс. Оперативно" на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент случился на внешней стороне 107 километра автодороги.

На внешней стороне 107 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них говорится в публикации

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Данные о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняются.

Движение автомобилей на участке затруднено – заняты четыре из пяти полос. Водителей призывать быть внимательными и выбирать пути объезда.