МВД: ребенок и две женщины пострадали в массовом ДТП в Ленинградской области

Три человека пострадали в массовом ДТП в Ленинградской области МВД: ребенок и две женщины пострадали в массовом ДТП в Ленинградской области

Москва10 окт Вести.Полиция проводит проверку по факту массовой аварии в Кировском районе Ленинградской области, где пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщается в MAX-канале МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На 83 км трассы "Кола" водитель фуры с полуприцепом столкнулся с впереди ехавшей LADA Granta, тот по инерции столкнулась с Citroën C5, а тот - с Audi A6.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель LADA Granta, ее пассажир - мальчик 2018 года рождения, а также пассажир Audi - женщина 1955 года рождения говорится в сообщении

Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в областную больницу, их состояние оценивают как средней степени тяжести.