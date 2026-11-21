В ДТП на трассе в Ленобласти пострадали 5 человек, в том числе 2 детей

Трое взрослых и двое детей пострадали в результате ДТП на трассе в Ленобласти В ДТП на трассе в Ленобласти пострадали 5 человек, в том числе 2 детей

Москва21 ноя Вести.В Ленинградской области в результате столкновения двух иномарок получили травмы пять человек, в том числе двое детей 8 и 9 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону.

Авария произошла вечером 20 ноября, в пятницу, на дороге Новая Пустошь - Невская Дубровка. По данным правоохранителей, 37-летняя водитель Kia Rio выехала на встречную полосу и столкнулась с Lexus, которым управляла 32-летняя женщина.

В автомобиле Lexus пострадали 4 человека: 56-летняя пассажирка в состоянии средней степени тяжести, водитель, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 8 и 9 лет в состоянии легкой степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель автомобиля Kia Rio в тяжелом состоянии госпитализирована говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.