Москва21 нояВести.В Ленинградской области в результате столкновения двух иномарок получили травмы пять человек, в том числе двое детей 8 и 9 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону.
Авария произошла вечером 20 ноября, в пятницу, на дороге Новая Пустошь - Невская Дубровка. По данным правоохранителей, 37-летняя водитель Kia Rio выехала на встречную полосу и столкнулась с Lexus, которым управляла 32-летняя женщина.
В автомобиле Lexus пострадали 4 человека: 56-летняя пассажирка в состоянии средней степени тяжести, водитель, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 8 и 9 лет в состоянии легкой степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель автомобиля Kia Rio в тяжелом состоянии госпитализированаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.