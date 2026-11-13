Москва13 нояВести.В пятницу, 13 ноября, в Приозерском районе Ленобласти в ДТП пострадали 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности региона в MAX.
Инцидент произошел в 8.49 утра на 42-м километре автодороги 41К-017 Пески — Подгорье вблизи поселка Нурмиярви.
По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Lada Largus и Audi, также участником аварии стал автомобиль Lada Grantaсказано в сообщении
В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека - водитель и двое пассажиров Lada Largus, а также водитель автомобиля Audi.
Все пострадавшие бригадами скорой помощи госпитализированы в Приозерскую межрайонную больницу.
На участке организовано движение по одной полосе. Обстоятельства и причины аварии установят сотрудники полиции.