Четыре человека пострадали в ДТП на заснеженной трассе в Ленобласти

На трассе в Ленобласти при лобовом столкновении пострадали 4 человека Четыре человека пострадали в ДТП на заснеженной трассе в Ленобласти

Москва13 ноя Вести.В пятницу, 13 ноября, в Приозерском районе Ленобласти в ДТП пострадали 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности региона в MAX.

Инцидент произошел в 8.49 утра на 42-м километре автодороги 41К-017 Пески — Подгорье вблизи поселка Нурмиярви.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Lada Largus и Audi, также участником аварии стал автомобиль Lada Granta сказано в сообщении

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека - водитель и двое пассажиров Lada Largus, а также водитель автомобиля Audi.

Все пострадавшие бригадами скорой помощи госпитализированы в Приозерскую межрайонную больницу.

На участке организовано движение по одной полосе. Обстоятельства и причины аварии установят сотрудники полиции.