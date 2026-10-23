Четыре автомобиля столкнулись в Ленобласти, пострадал один человек

Один человек пострадал в массовом ДТП в Ленобласти Четыре автомобиля столкнулись в Ленобласти, пострадал один человек

Москва23 окт Вести.Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ленинградской области, пострадал один человек, его госпитализировали. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Массовая авария произошла днем 23 октября на 136-м километре трассы "Кола" в Волховском районе. Здесь столкнулись попутные Volkswagen, Citroen, Opel и Ford.

В результате происшествия пострадал водитель автомобиля Opel — мужчина 1998 года рождения, он госпитализирован. Еще два водителя были осмотрены бригадой скорой помощи на месте говорится в сообщении

Из-за ДТП одна полоса из двух перекрыта, организовано реверсивное движение.