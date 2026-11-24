В массовом ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти есть погибший и пострадавшие

На трассе в Ленобласти столкнулись автобус, грузовик и легковушки В массовом ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти есть погибший и пострадавшие

Москва24 ноя Вести.Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на федеральной трассе "Кола" в Ленинградской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

У деревни Горгала в Кировском районе столкнулись четыре транспортных средства: легковой автомобиль Kia, грузовая "Газель", рейсовый автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Тихвин, и Lada Granta.

В автобусе находились 24 человека, включая водителя. Пострадавших среди пассажиров и водителя автобуса нет отмечается в заявлении ведомства в MAX

В ДТП погиб водитель Kia, для извлечения его тела из автомобиля потребовалась помощь спасателей. Также получили травмы шоферы "Газели" и Lada, их госпитализировали.