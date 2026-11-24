Количество пострадавших в ДТП в Ленобласти увеличилось до 4, один человек погиб

Две пассажирки автобуса пострадали в ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти Количество пострадавших в ДТП в Ленобласти увеличилось до 4, один человек погиб

Москва24 ноя Вести.В Комитете правопорядка и безопасности Ленобласти привели уточненные данные о последствиях серьезного дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе "Кола".

Про данным ведомства, в результате аварии пострадали две пассажирки автобуса. Таким образом, общее количество пострадавших увеличилось до четырех человек.

По уточненным данным, в автобусе пострадали два пассажира, женщины 44 и 53 лет говорится в заявлении в MAX

Ранее сообщалось, что у деревни Горгала в Кировском районе столкнулись четыре транспортных средства: легковые автомобили Kia и Lada Granta, грузовая "Газель", а также рейсовый автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Тихвин. В салоне автобуса находились 23 пассажира и водитель.

На месте ДТП погиб водитель Kia, пострадали и были госпитализированы водители "Газели" и Lada.