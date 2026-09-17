Москва17 сенВести.На 64 км автодороги "Нарва" в Волосовском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает управление МВД России по региону в MAX.
Трагедия случилась в четверг, 17 сентября, около 16.00.
По предварительной информации водитель, управляя автомобилем Renault Logan при выполнении разворота с правой по ходу движения обочины, совершил столкновение с попутно движущимся грузовиком Palfinger с прицепомговорится в сообщении
В ДТП погибла пассажирка легковушки. Она скончалась на месте до приезда скорой. Еще три человека пострадали, их доставили в медучреждение.