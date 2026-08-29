На трассе Ростов – Ставрополь столкнулись легковушка и грузовик, один погибший

Женщина погибла при столкновении легковушки с фурой в Ростовской области На трассе Ростов – Ставрополь столкнулись легковушка и грузовик, один погибший

Москва29 авг Вести.Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля Honda Fit с фурой MAH в Ростовской области. Об этом сообщает ГАИ по региону.

Происшествие случилось на 164-м километре трассы Ростов – Ставрополь. По предварительным данным, водитель легковушки не уступила дорогу фуре при выезде со второстепенной дороги на главную.

В результате ДТП водитель автомобиля Honda Fit 1975 года рождения скончалась до приезда скорой медицинской помощи написано в Telegram-канале автоинспекции

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают ГАИ и следователи МВД России по Ростовской области.