Москва29 авгВести.Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля Honda Fit с фурой MAH в Ростовской области. Об этом сообщает ГАИ по региону.
Происшествие случилось на 164-м километре трассы Ростов – Ставрополь. По предварительным данным, водитель легковушки не уступила дорогу фуре при выезде со второстепенной дороги на главную.
В результате ДТП водитель автомобиля Honda Fit 1975 года рождения скончалась до приезда скорой медицинской помощинаписано в Telegram-канале автоинспекции
Все обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают ГАИ и следователи МВД России по Ростовской области.