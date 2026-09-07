Москва7 сенВести.В деревне Матокса Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. Об этом сообщает МЧС России по региону.
Уточняется, что авария случилась с участием Hyundai Tucson и Volvo. У них произошло боковое столкновение.
В результате ДТП водитель Hyundai Tucson оказалась зажата в салоне автомобиля и погибланаписано в публикации министерства
Травмы получил водитель Volvo.
На месте происшествия работают пожарные. Они отключили аккумуляторные батареи обоих автомобилей. Розлива топлива не произошло.