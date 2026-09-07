Один человек погиб после бокового столкновения двух иномарок в Ленобласти

В Ленобласти девушку-водителя зажало в салоне автомобиля в ДТП, она погибла Один человек погиб после бокового столкновения двух иномарок в Ленобласти

Москва7 сен Вести.В деревне Матокса Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Уточняется, что авария случилась с участием Hyundai Tucson и Volvo. У них произошло боковое столкновение.

В результате ДТП водитель Hyundai Tucson оказалась зажата в салоне автомобиля и погибла написано в публикации министерства

Травмы получил водитель Volvo.

На месте происшествия работают пожарные. Они отключили аккумуляторные батареи обоих автомобилей. Розлива топлива не произошло.