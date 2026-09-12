Москва12 сенВести.В Кировском районе Ленобласти произошло ДТП с участием легкового автомобиля «ВАЗ 2106» и микроавтобуса. Подробности сообщает в MAX ГКУ "Леноблпожспас"
Данные об аварии поступила в 12.13. На трассе А-120 напротив массива "Грибное" произошло лобовое столкновение двух транспортных средств.
В результате ДТП 3 человека пострадали (2 пассажира микроавтобуса и водитель л/а) и 1 человек погиб (пассажир л/а), несовершеннолетних среди пострадавших нетговорится в сообщении
В районе аварии частично ограничено движение. Личный состав 127 пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас работал на месте ДТП.
По уточненной информации, водитель микроавтобуса 1964 г.р. госпитализирован в ЦРБ г. Шлиссельбург. Пассажир микроавтобуса 1959 г.р. и водитель "ВАЗа" 1969 г.р. госпитализированы в ЦРБ г. Волхов.