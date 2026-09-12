Школьница была насмерть сбита на автодороге в Ленинградской области

В Ленобласти автомобиль насмерть сбил 12-летнюю девочку Школьница была насмерть сбита на автодороге в Ленинградской области

Москва12 сен Вести.На автодороге Санкт-Петербург – Псков произошло смертельное ДТП, в котором кроссовер сбил 12-летнюю девочку. Об этом стало известно из публикации пресс-службы петербургской полиции.

Согласно информации, дорожное происшествие случилось на 117-м километре трассы в Лужском районе.

Renault Duster совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая вне зоны пешеходного перехода выскочила на проезжую часть из-за припаркованного автобуса говорится в публикации

Школьница получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Проводится проверка.