Ребенок погиб при опрокидывании автомобиля в Ставрополье Автомобиль опрокинулся в Ставрополье, погибла девочка

Москва10 сен Вести.В результате опрокидывания легкового автомобиля в Ставропольском крае погибла 12-летняя девочка, есть пострадавшие, сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло утром 10 сентября на 7-м километре автодороги Александровское – Новоселицкое – Буденновск.

В результате погибла 12-летняя девочка. Есть пострадавшие, в том числе дети сказано в сообщении

Прокуратура начала проверку, в рамках которой оценит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также о защите прав несовершеннолетних.