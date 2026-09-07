В Ставрополье в ДТП погибли 4 человека, прокуратура организовала проверку

Прокуратура Ставрополья организовала проверку по факту смертельного ДТП В Ставрополье в ДТП погибли 4 человека, прокуратура организовала проверку

Москва7 сен Вести.Проверку по факту ДТП в Новоалександровском округе Ставропольского края организовала прокуратура. Подробности региональное ведомство сообщает в MAX.

По предварительной информации, вечером 7 сентября в районе поселка Южный на 11 км автодороги Новоалександровск – Кропоткин произошло столкновение двух легковых автомобилей.

В результате погибли четыре человека, в том числе малолетняя девочка. Есть пострадавшие говорится в сообщении

Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия координирует и. о. прокурора Новоалександровского района Алексей Ломоносов.

Ход и результаты следственных действий находятся на контроле надзорного ведомства.