Москва7 сенВести.Проверку по факту ДТП в Новоалександровском округе Ставропольского края организовала прокуратура. Подробности региональное ведомство сообщает в MAX.

По предварительной информации, вечером 7 сентября в районе поселка Южный на 11 км автодороги Новоалександровск – Кропоткин произошло столкновение двух легковых автомобилей.

В результате погибли четыре человека, в том числе малолетняя девочка. Есть пострадавшие

говорится в сообщении

Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия координирует и. о. прокурора Новоалександровского района Алексей Ломоносов.

Ход и результаты следственных действий находятся на контроле надзорного ведомства.