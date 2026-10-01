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В ДТП с тремя автомобилями в Выборгском районе Ленобласти погиб один человек

Полиция Ленобласти уточнила число погибших и пострадавших в ДТП с грузовиками В ДТП с тремя автомобилями в Выборгском районе Ленобласти погиб один человек

Москва1 окт Вести.Один человек погиб, двое пострадали в аварии с двумя грузовиками и легковушкой на трассе А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в мессенджере МАХ.

В 18.20 30 сентября на 81 км трассы 58-летний водитель "Камаза" из-за несоблюдения дистанции столкнулся с Renault Sandero под управлением 73-летней женщины. Затем в "Камаз" сзади врезался грузовик Volvo.

Ранее сообщалось о двух погибших: водителе и пассажире "Камаза".

В результате ДТП пострадали водитель и 73-летний пассажир автомобиля Renault Sandero, оба госпитализированы в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Неустановленный водитель грузового автомобиля Volvo погиб на месте от полученных травм написали в полиции

По факту аварии полиция проводит проверку.