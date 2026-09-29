Москва29 сенВести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло на трассе А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По предварительным данным, водитель автомобиля Changan не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
В результате ДТП в автомобиле обнаружен погибший, еще двое пострадавших переданы бригаде скорой помощи и госпитализированыговорится в публикации ведомства в MAX
Уточняется, что прибывшие на место ЧП спасатели обеспечили безопасность и оказали помощь медикам.