В разбитой машине на трассе "Скандинавия" нашли погибшего и пострадавших

Два человека пострадали и один погиб в ДТП на трассе в Ленобласти В разбитой машине на трассе "Скандинавия" нашли погибшего и пострадавших

Москва29 сен Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло на трассе А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По предварительным данным, водитель автомобиля Changan не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В результате ДТП в автомобиле обнаружен погибший, еще двое пострадавших переданы бригаде скорой помощи и госпитализированы говорится в публикации ведомства в MAX

Уточняется, что прибывшие на место ЧП спасатели обеспечили безопасность и оказали помощь медикам.