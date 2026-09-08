Москва8 сенВести.В городе Ессентуки Ставропольского края произошло ДТП с участием автомобиля Chrysler. Его водителю стало плохо за рулем, после столкновения он скончался, сообщает ГАИ по региону.
Инцидент произошел на Кисловодской улице 8 сентября. Управлявший автомобилем мужчина потерял сознание, после чего иномарка врезалась в фонарный столб.
Водитель Chrysler получил телесные повреждения. … Несмотря на оказанную медицинскую помощь, впоследствии мужчина скончалсянаписано в канале автоинспекции
Инициирована проверка, детали произошедшего устанавливаются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.