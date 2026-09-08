Мужчина погиб в ДТП в Ессентуках после потери сознания за рулем

В Ессентуках водителю иномарки стало плохо за рулем, он скончался Мужчина погиб в ДТП в Ессентуках после потери сознания за рулем

Москва8 сен Вести.В городе Ессентуки Ставропольского края произошло ДТП с участием автомобиля Chrysler. Его водителю стало плохо за рулем, после столкновения он скончался, сообщает ГАИ по региону.

Инцидент произошел на Кисловодской улице 8 сентября. Управлявший автомобилем мужчина потерял сознание, после чего иномарка врезалась в фонарный столб.

Водитель Chrysler получил телесные повреждения. … Несмотря на оказанную медицинскую помощь, впоследствии мужчина скончался написано в канале автоинспекции

Инициирована проверка, детали произошедшего устанавливаются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.